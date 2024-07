Reprodução Cachorros são levados pela correnteza





Nesta semana, o furacão Beryl tocou o solo no Caribe como o mais poderoso a atingir a região em um mês de junho, causando mortes e destruição quase total em algumas ilhas. Além disso, o furacão também trouxe à tona cenas emocionantes.

Na terça-feira (4), o furacão passou pela Jamaica, provocando uma enchente nos arredores da capital, Kingston, que isolou um grupo de cachorros. Os animais conseguiram manter-se equilibrados em uma estrutura improvisada de troncos e detritos enquanto eram levados pela correnteza.

Um morador da região, que transmitia a enchente ao vivo, registrou a cena e tentou seguir os cachorros. Outros residentes se uniram na tentativa de resgatá-los, mas, após alguns minutos, os animais desapareceram de vista.

Até o momento, as autoridades locais não confirmaram se os cachorros foram resgatados. O furacão Beryl, durante sua passagem pela Jamaica na terça-feira (3), causou uma morte, elevando o total de vítimas no Caribe para dez.

Beryl, com força e velocidade superiores às previsões iniciais, deve atingir a costa sudeste do México na sexta-feira (5) com uma intensidade inesperada. Inicialmente, esperava-se que o furacão, que entrou no Caribe pelo sudeste, já tivesse se enfraquecido para uma tempestade tropical ao alcançar o México.

Entretanto, o Centro Nacional de Furacões dos EUA (HNC, na sigla em inglês) agora projeta que Beryl chegará ao México ainda como um furacão de categoria 2, de um total de 5, nas primeiras horas da sexta-feira.

O furacão Beryl se formou no fim de semana, rapidamente escalando da categoria 1 para a categoria 5, e tocou o solo na segunda-feira (1º) em Granada, no sudeste do Caribe.

Veja vídeo