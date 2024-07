Montagem/Portal iG Ameba comedora de cérebro mata adolescente que nadou em água contaminada





Um adolescente de 14 anos na Índia faleceu nesta quinta-feira (4) devido a uma infecção causada por uma ameba devoradora de cérebro, que ele contraiu enquanto nadava em águas contaminadas.

O adolescente, chamado Midrul, teria contraído o parasita enquanto se banhava em um lago em Kozhikode, Kerala, informou o India Today. Ele foi internado em um hospital local em 24 de junho após contrair a infecção.

Apesar dos melhores esforços dos médicos, ele sucumbiu aos sintomas, marcando a terceira fatalidade relacionada à ameba na região em menos de dois meses.

As outras vítimas foram uma menina de cinco anos de Malappuram em 21 de maio e uma garota de 13 anos de Kannur que faleceu em 25 de junho, segundo o Economic Times.

Midrul teria sido infectado pela Naegleria fowleri, a agora notória ameba devoradora de cérebro que sobe pelo nariz das pessoas e causa danos devastadores ao cérebro.

Ele sofreu especificamente de meningoencefalite amebiana primária (PAM), uma condição catastrófica que causa a destruição do tecido cerebral e o inchaço do cérebro, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Esse flagelo microscópico é encontrado em todo o mundo em corpos de água doce quente, incluindo lagos, rios e até piscinas mal mantidas. Não pode sobreviver em água salgada, nem pode ser transmitido de pessoa para pessoa.

Os sintomas — que geralmente ocorrem entre um e 12 dias após a infecção — incluem inicialmente uma forte dor de cabeça, febre, náusea e vômito antes de progredir para rigidez no pescoço, convulsões e coma.

A condição é fatal em 97% dos casos, com as mortes ocorrendo geralmente menos de uma semana após o início dos sintomas iniciais. Infelizmente, a água contaminada pode se tornar mais prevalente devido às mudanças climáticas.

Cientistas afirmam que o aquecimento das temperaturas está criando condições ideais para a ameba prosperar em corpos de água no norte dos EUA.