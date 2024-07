Reprodução/Twitter Ladrão rouba carro, foge e abandona criança na rua





Um assaltante de carros na Flórida, nos EUA, foi visto abandonando um assento de carro à beira da estrada — com uma menina de 3 anos ainda presa nele — depois de fugir com a criança durante o crime na semana passada.

A mãe da criança tinha se agarrado à porta do passageiro de seu SUV minutos antes, enquanto o suspeito de 35 anos acelerava o carro com sua filha, mas não conseguiu detê-lo. O criminoso foi preso posteriormente, de acordo com as autoridades locais.

O aterrorizante incidente começou quando a mãe se envolveu em um acidente em Oakland Park, cerca de meia hora ao norte de Miami, por volta das 8:30 da manhã (horário local). Após a colisão, ela saiu do veículo para trocar informações com o outro motorista.

Foi então que o suspeito Willio Petioma entrou no SUV da mulher e começou a se afastar — com a criança dentro, disseram as autoridades.

A mãe em pânico agarrou a porta do carro, gritando que sua filha ainda estava lá dentro, e foi arrastada antes de eventualmente cair no chão, relataram as autoridades.

Imagens mostram Petioma parando mais tarde à beira da estrada e colocando a criança em seu assento de carro antes de partir novamente no veículo roubado, informou o departamento do xerife.

Dois homens rapidamente correram para inspecionar a criança, que foi finalmente reunida com sua mãe.

Outras imagens de vigilância capturaram Petioma abandonando o carro à beira da estrada e andando com alguns itens sob o braço enquanto tirava sua camiseta branca e a jogava sobre um muro próximo.

Ele é então visto no vídeo caminhando sem camisa, vestindo apenas shorts pretos e sapatos pretos, entrando em uma loja Family Dollar, onde usou o cartão de crédito da mulher, disseram as autoridades.

O suspeito foi capturado quatro dias depois, no domingo, após um informante reconhecê-lo nas imagens divulgadas pela polícia e alertar as autoridades, informou o departamento do xerife.

Petioma foi acusado de sequestro, roubo de carro, interferência na custódia de um menor e uso ilegal de cartão de crédito.

Ele também tinha um mandado de prisão por posse de cocaína e resistência à prisão no momento da captura, disseram as autoridades.

Veja vídeo