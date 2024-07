Reprodução Candidato à presidência dos EUA aparece em foto com cachorro grelhado





Uma foto perturbadora recentemente descoberta mostra Robert F. Kennedy Jr., candidato à presidência dos EUA, posando com a carcaça assada de um animal - e embora um veterinário tenha dito que era um cachorro, o candidato independente à presidência insiste que não é.

Kennedy, de 70 anos, enviou a foto dele mesmo e de uma mulher não identificada posando com o animal de quatro patas carbonizado para um amigo no ano passado, segundo um relatório da Vanity Fair.

O herdeiro da família Kennedy é visto segurando os restos assados em um grande espeto de metal e fingindo dar uma grande mordida nas costelas.A carcaça tem 13 pares de costelas – incluindo uma "costela flutuante" que sugere que é, de fato, um canino, disse um veterinário à revista.

Mas Kennedy, na terça-feira, afirmou que o animal era um bode, minimizando o relatório. “É uma foto minha em uma fogueira na Patagônia, no Rio Futaleufú, comendo um bode, que é o que comemos por lá”, disse ele à Fox News.

Kennedy compartilhou a foto com um amigo que estava viajando para a Ásia e sugeriu que o amigo apreciaria um restaurante na Coreia que tinha cachorros no menu – levantando mais especulações de que o candidato de 2024 já teria comido um cachorro.

No entanto, o destinatário achou a imagem insensível por fazer pouco caso da crueldade animal, acrescentou a revista. O amigo também expressou preocupação de que parecia zombar da cultura coreana e colocar em risco as reputações de Kennedy e de sua famosa família.

Os metadados da foto datam de 2010 – o mesmo ano em que Kennedy foi diagnosticado com uma tênia morta em seu cérebro. Durante seu processo de divórcio em 2012, o homem de 70 anos alegou que pode ter contraído o parasita durante uma viagem ao sul da Ásia.

No entanto, a família de Kennedy geralmente acreditava que seus problemas cognitivos eram decorrentes dos seus 14 anos como usuário de heroína. O vício em heroína de Kennedy supostamente começou quando ele tinha 15 anos – um ano após o assassinato de seu pai, Robert F. Kennedy – e continuou até seus 20 anos, quando ele começou sua carreira jurídica no escritório do promotor distrital de Manhattan.

Os amigos supostamente presumiram que Kennedy havia tirado as fotos, mas não sabiam se as mulheres haviam consentido em ser fotografadas – ou em ter as imagens compartilhadas.