Um taxista decapitou uma estátua do menino Jesus usando seu sapato em frente a uma igreja em Nova York, em um ato capturado por câmeras de segurança e que está sendo investigado como crime de ódio.

O incidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã (horário local) de domingo, quando um homem dirigindo um táxi parou em frente à Igreja Católica Romana da Sagrada Família, em Flushing. Ele atravessou a rua calmamente, retirou um sapato e se dirigiu às estátuas de mármore branco de Maria, José e o menino Jesus.

De acordo com a polícia e imagens divulgadas pela Diocese de Brooklyn, o motorista começou a golpear as cabeças de Maria e José com seu sapato antes de concentrar seus ataques na cabeça do menino Jesus, até a decapitar.

O suspeito foi visto, então, caminhando calmamente com o sapato usado no ataque ainda na mão.

"Este é um incidente muito perturbador, e aqueles que assistiram à missa ontem ficaram chocados e horrorizados ao descobrir o que aconteceu", disse o Padre Sean Suckiel, pastor da paróquia.

"A Sagrada Família é a base da nossa comunidade de fé, e esta estátua tem um significado especial para muitos em nossa paróquia", acrescentou.

A estátua estava em frente à igreja há 42 anos, segundo a Diocese de Brooklyn, e o dano causado no domingo custará $20.000 para reparar. As estátuas de Maria e José não sofreram danos significativos apesar dos golpes recebidos.

Golpear pessoas com a sola do sapato é considerado um insulto grave no Oriente Médio, embora não esteja claro se essa era a intenção do suspeito ou se ele usou o sapato apenas como uma ferramenta disponível.