Ivo Danchev O pastor Nikola posa com seu pequeno rebanho da ameaçada raça de ovelhas Karakachani, um dos poucos rebanhos de sangue puro remanescentes que sobreviveram depois que a tribo dos Balcãs, os Karakachani, foram forçadas a abandonar seu estilo de vida nômade e renunciar ao seu gado pelo regime comunista .

Os indicados ao Drone Photo Awards de 2024 oferecem uma visão abrangente do estado atual do mundo, desde maravilhas naturais magníficas até destruição humana em múltiplas frentes. O concurso anual realizado pela Siena Awards desafia fotógrafos a ampliar suas perspectivas e capturar novos ângulos dos acontecimentos globais, registrando conflitos, devastação e beleza em todas as escalas.



Entre os indicados deste ano, destacam-se imagens aéreas impressionantes, como os brilhantes redemoinhos de um pântano de cranberry em Massachusetts, nos Estados Unidos, e flamingos voando sobre um corpo de água verdejante.

Há também assuntos mais difíceis, como o fotógrafo Ivo Danchev retratando um pastor protegendo desesperadamente suas ovelhas ameaçadas, e Carol Guzy documentando uma fração das perdas devastadoras na guerra da Rússia na Ucrânia.

Os vencedores serão anunciados durante o Festival Siena Awards, que acontece em outubro.

Veja as fotos:

Os cranberries são nativos de Massachusetts, com vários pântanos de cranberry pontilhando a região sudeste do estado. Estas bagas são colhidas usando técnicas úmidas ou secas. Usando seu drone, Brad capturou uma vista deslumbrante da colheita anual de outono, mostrando a beleza e a abundância deste evento sazonal. Brad Weiner O pastor Nikola posa com seu pequeno rebanho da ameaçada raça de ovelhas Karakachani, um dos poucos rebanhos de sangue puro remanescentes que sobreviveram depois que a tribo dos Balcãs, os Karakachani, foram forçadas a abandonar seu estilo de vida nômade e renunciar ao seu gado pelo regime comunista . Ivo Danchev Brasil terá a maior tirolesa do mundo Redação GPS Sacos com cadáveres de pessoas recuperadas de uma vala comum estão alinhados em um cemitério enquanto os investigadores iniciam a difícil tarefa de avaliar evidências de crimes de guerra em Bucha, Ucrânia, em 9 de abril de 2022. Destroços de guerra e corpos espalhados pelas ruas, recentemente libertados de Ocupação russa. Carol Guzy Durante uma das visitas de Daniel ao vulcão Fagradalsfjall, ele viu o vulcão parar de entrar em erupção. Naquela época, o vulcão ficaria ativo por várias horas por dia antes de ficar inativo por horas. Enquanto o vulcão emitia suas explosões finais de atividade, a vista aérea capturada pelo drone lembrou a Daniel uma língua Daniel Viñé Garcia À medida que o sol se punha na encosta da montanha, um urso polar macho e uma fêmea deitaram-se juntos, tendo acabado de completar o seu ritual de cortejo. Nesse momento de ternura e intimidade, logo adormeceram, exaustos, mas contentes na companhia um do outro. Florian Ledoux Uma vista aérea da arte da natureza nas terras altas da Islândia. Sulcos, rios e vegetação convergem para formar um padrão semelhante a uma árvore, mostrando a criatividade da natureza enquanto pinta uma obra de arte complexa contra a paisagem acidentada da Islândia. Isabella Tabacchi Uma vista aérea da arte da natureza nas terras altas da Islândia. Sulcos, rios e vegetação convergem para formar um padrão semelhante a uma árvore, mostrando a criatividade da natureza enquanto pinta uma obra de arte complexa contra a paisagem acidentada da Islândia. Isabella Tabacchi. Ao longo de aproximadamente quatro dias, um enorme cachalote permaneceu encalhado na costa de Perth até ser abandonado por volta das 4h30. numa manhã de terça-feira. Esta foto foi tirada no dia seguinte, quando um tigre apareceu para fazer o trabalho da natureza Toby Nicol.