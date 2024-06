Bruno De Blasi Jogo do Tigrinho

A Polícia Civil do Paraná efetuou a prisão de uma jovem de 22 anos nesta quinta-feira (27), sob a suspeita de desviar mais de R$ 179 mil do próprio avô. O dinheiro, conforme investigações, foi majoritariamente gasto em um jogo online conhecido como "Jogo do Tigrinho" .



A prisão preventiva ocorreu em Jussara, município próximo a Cianorte, no noroeste do estado. O nome da jovem não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo apurado pelas investigações, entre os meses de setembro e outubro de 2023, a suspeita teria realizado 59 movimentações financeiras com o cartão bancário e a conta do avô, incluindo saques e transferências.

O delegado Gabriel Stecca, responsável pelo caso em Cianorte, afirmou que a jovem negou as acusações inicialmente, alegando desconhecimento sobre como o dinheiro foi parar em sua conta e posteriormente gasto no jogo online. No entanto, as filmagens da agência bancária foram cruciais para desmentir suas alegações.

"Comprovamos a falsidade dessas alegações através das filmagens que mostraram a jovem realizando as operações no caixa eletrônico com o cartão do avô", explicou o delegado.

Após a prisão, a jovem foi encaminhada à cadeia pública local, onde permanecerá à disposição da Justiça. Até o momento desta atualização, não havia sido constituído um advogado para representá-la no processo.