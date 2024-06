Reprodução Lobo do ártico





Uma mulher de 37 anos foi atacada e gravemente ferida por três lobos no zoológico de Thoiry , localizado a 40 quilômetros de Paris, na França. O incidente ocorreu no último domingo (23), quando a mulher saiu para correr depois de passar a noite com a família em uma cabana estilo safári dentro do parque.



Maryvonne Caillibotte, promotora-chefe em Versalhes, indicou que a vida da mulher estava em perigo devido aos ferimentos sofridos no pescoço, na panturrilha e nas costas. No entanto, ainda no domingo, uma fonte próxima ao caso informou que os seus ferimentos já não apresentavam risco de vida.



A mulher ficou ferida na “reserva americana”, uma área do zoológico que só deveria ser acessível de carro, explicou Christelle Bercheny, diretora executiva do Wow Safari Thoiry, em declarações à AFP, acrescentando que havia placas lembrando as “regras de sobrevivência” do parque.



Uma fonte familiarizada com o caso mencionou que a mulher teve que superar “sistemas de segurança, uma trincheira e uma cerca elétrica que deveriam manter os animais dentro”. Equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e os lobos foram transferidos para outra área .



A mulher foi resgatada pelos guardas do parque após ouvir seus gritos, segundo reportagem da BBC . De acordo com a TF1 , uma afiliada francesa, os lobos “lançaram-se” sobre ela enquanto ela corria, causando ferimentos graves à mulher. Após o incidente, a vítima foi levada ao hospital mais próximo , onde conseguiram estabilizá-la.

A administração do zoológico levou a uma investigação para determinar como a mulher conseguiu entrar em uma área restrita. A promotora Maryvonne Caillibotte disse que não estava claro “se ela cometeu um erro ou se a trilha não estava claramente marcada”.



A zona onde ocorreram os acontecimentos pretende proporcionar uma experiência íntima e única com os lobos do ártico , segundo o site do zoo , com cabanas nesta zona por valores que variam entre os 220 e os 760 euros por noite. Essas cabines oferecem “silêncio, descanso e desconexão”.



No site do zoológico, é especificado que os lobos árticos são estritamente carnívoros e são descritos como caçadores excepcionais devido à sua visão, olfato e audição. O zoológico abriga uma fêmea dominante, um macho dominante e seus quatro filhotes.



De acordo com a Fundação Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW), os lobos do ártico, também conhecidos como lobos polares ou lobos brancos, são uma subespécie de lobos cinzentos que habitam a paisagem congelada do Ártico.