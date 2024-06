Reprodução/ Jornal Comarca Rotweiller é atacada por onça-parda em SP





Uma onça-parda matou um cachorro pitbull e feriu uma rottweiler no bairro de Água Parada, em Palmital, São Paulo. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (16).



O tutor dos cachorros estava indo alimentar os animais, quando perceber que a fêmea rottweiler estava com cortes profundos no rosto. Ao desconfiar de um possível ataque, o homem procurou o macho da raça pitbull, mas encontrou o cachorro morto com marcas de mordida no pescoço.

O veterinário Nivaldo Sedenho, que atendeu à ocorrência, afirmou que os cortes no rosto do rottweiler foram causados por uma patada da onça-parda. Já as do pitbull seriam em virtude de mordidas do felino.

O tutor acredita que os cachorros tentaram acuar a onça que subiu nas mangueiras para se defender, mas foram atacados na sequência. As marcas de garra em troncos de árvores reforçam a tese do tutor.

A cadela rottweiler passou por procedimento cirúrgico ainda no domingo, após o ataque do felino. O procedimento durou cerca de três horas, e o animal permanece internado na clínica veterinária em estado grave.