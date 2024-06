Reprodução/Youtube Homem viraliza com dedos em formato de bola





Um jovem cabelereiro da cidade de Nagoya, no Japão, viralizou ao transformar a dificuldade de uma doença genética em força e criatividade. Shogo Yoshida começou a chamar atenção nas redes sociais em virtude do formato de bola na ponta dos dedos.

Apesar do início difícil, o cabelereiro hoje faz sucesso e ganha dinheiro e fama na internet. Ele foi diagnosticado com paquidermoperiostose (PDP), uma condição genética rara que faz as pontas dos dedos incharem.

No início da trajetória, Shogo enfrentou olhares de nojo e comentários preconceituosos, mas à medida que envelheceu aprendeu a administrar a situação e transformá-la em algo positivo.

Em entrevista à Oricon Magazine, Shogo disse que ele e seu irmão sofrem da mesma condição e que começou a notar os sintomas durante a puberdade. Ele ainda estava no ensino fundamental quando percebeu que o formato da ponta dos dedos havia mudado. Na escola os olhares não eram diferentes, e Shogo utilizava luvas até em dias de sol para esconder as mãos.

O jovem, então, começou a utilizar a raridade genética em seu favor, publicando fotos e vídeos das mãos e gerando engajamento nas redes sociais. Shogo abriu seu próprio salão de beleza e, mesmo sem conseguir segurar as tesouras ou vestir as luvas da maneira adequada, o japonês inovou na propaganda e convenceu clientes a aceitarem o seu serviço.

"Muita das vezes fui elogiado pela sensação boa das massagens na cabeça. Além disso, as pessoas poderiam me reconhecer facilmente como 'o cara dos dedos' ou 'o especialista em massagens'. É uma vantagem para que as pessoas possam se lembrar de mim por causa das minhas características físicas", disse Shogo.