Reprodução/Youtube Funcionária do McDonald's atira contra cliente





Uma funcionária do McDonald's, de 22 anos, foi presa depois de sacar uma arma e atirar em clientes durante uma discussão no drive-thru. As imagens foram capturadas pela câmera de segurança do estabelecimento, na Flórida, EUA.

Chassidy Gardner havia realizado um pedido incorreto, o que gerou revolta de alguns clientes. A discussão ficou intensa, e a funcionária jogou um copo de refrigerante nos clientes, que responderam da mesma forma atirando copos.

A funcionária ficou irritada, sacou uma arma de fogo, saiu em direção ao estacionamento e atirou contra os clientes, que tentavam fugir de carro. Um dos tiros acertou o veículo, mas nenhum dos clientes ficou ferido.

A polícia chegou ao estabelecimento por volta de 01 hora da manhã para tentar apartar a briga, e a mulher acabou sendo presa.

Veja o vídeo