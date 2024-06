Reprodução Karen Coffman





Um homem que mora na Pensilvânia, nos Estados Unidos, dividiu sorte e azar em um curto espaço de tempo. Sua esposa, Karen Coffman, foi contemplada com um bilhete de raspadinha premiado no valor de US$ 1 milhão (mais de 5 milhões de reais). Ao vencer, a aposentada comemorou com Robert, seu marido, que não acreditou que o seu sonho de ser milionário finalmente havia se realizado.

"Quando eu contei a ele sobre o prêmio, ele pensou que era algum tipo de piada ou que eu simplesmente estava mentindo para ele", disse.

O que era bom, porém, durou pouco. Robert acabou não conseguindo vencer um tumor cerebral e morreu duas semanas após se tornar milionário ao lado de sua esposa.

Emocionada, Karen contou ao NY Post sobre a ambição do marido em sempre querer o melhor para a família, citando sua preocupação financeira em meio ao caos atribuído pela doença.

"Acho que no fundo ele sempre teve algo em andamento, ele vivia preocupado. Espero que agora ele não esteja preocupado com isso", afirmou a milionária.

Karen alegou que o casal costumava apostar e que tinha como meta para vida atingir o milhão. Ela afirma, ainda, que tal desejo aumentou quando a família descobriu que Robert lutava contra um tumor.

Ex-funcionária de um setor de assistência a idosos, Karen planejava usar a quantia que recebeu para levar seus parentes a uma viagem de luxo à Disney, com o objetivo de se mudar em definitivo para a Flórida. A mulher, contudo, após a morte do marido, desistiu da ideia.