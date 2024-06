Reprodução/Twitter Biden e Trump





O ex-presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (17) que o presidente Joe Biden é o verdadeiro culpado pela morte de Rachel Morin, que foi estuprada e assassinada em Maryland, nos Estados Unidos.



De acordo com Trump, a culpa estaria associada ao fato do atual presidente dos Estados Unidos se negar a "fechar a fronteira". A mulher de 37 anos, que deixou cinco filhos, foi morta em uma trilha de caminhada em Bel Air, no dia 5 de aogsto de 2023, por Victor Martinez-Hernandez, um migrante de El Salvador.

'Quando o México manda seu povo [aos EUA], mandam pessoas com um monte de problemas e que trazem esses problemas para nós. Eles trazem drogas, crimes, são estupradores' Reprodução/Facebook 'É tempo de sermos mais duros com os chineses por causa da espionagem e manipulação da moeda deles. A China será taxada por cada mau passo' Reprodução/Twitter 'O dinheiro é uma mansão em Sarasota [cidade de classe alta da Flórida] que começa a ruir em dez anos. O poder é uma velha construção de pedra que fica em pé por séculos' Reprodução/Facebook 'Só estou interessado na Líbia se formos ficar com o petróleo. Senão, não tenho interesse' Reprodução/Youtube 'Funcionários de alto nível do Governo me contaram que, antes de invadir o Iraque, os EUA estavam atrás do petróleo. Mas o país não conseguiu petróleo algum. Qual a solução? Devemos capturar a reserva de petróleo e recuperar nossos gastos' Reprodução/Youtube 'Temos de derrotar o Estado Islâmico tirando sua riqueza. Retiremos todo o seu petróleo. Depois, você os bombardeia até levar todos ao inferno. E deixe que entrem no país nossas grandes empresas do ramo' Reprodução/Youtube 'Ele [Saddam Hussein] os [Estado Islâmico] mataria em dois tempos. E francamente, estaríamos bem melhor agora com ele lá' Reprodução/Youtube 'Se as pessoas que foram mortas em Paris tivessem armas, pelo menos teriam uma chance de lutar. Não é interessante que essa tragédia tenha ocorrido em um país onde há leis duras contra o uso de armas?' Reprodução/Youtube '[Casamento gay] é como o golfe. Muitos estão começando a usar esses tacos grandes, que são pouco atrativos. E eu odeio isso. Sou tradicionalista' Reprodução/Youtube 'Há alguma coisa muito errada com a saúde do presidente [Barack Obama após ele permitir a entrada de pacientes com ebola nos EUA]. Ele está completamente louco' Reprodução/Youtube

O assassino teria cruzado ilegalmente a fronteira para os Estados unidos em fevereiro do ano passado. O homem foi preso em Tulsa, Oklahoma, na última sexta-feira, após a polícia comparar provas de seu DNA na cena do crime.

Trump também comparou o assassinato de Rachel ao de Laken Riley, um estudante de enfermagem da Geórgia, cujo suposto assassino também teria entrado de maneira ilegal no país norte-americano.

"Rachel Morin estava fugindo em Maryland, assim como Laken Riley estava na Geórgia, quando foi brutalmente morte por um monstro ilegal que era procurado por assassinato em El Salvador e fugiu para os Estados Unidos. Ele sabia que Joe o deixaria entrar", disse Trump.

"Agora cinco filhos pequenos cresceram sem a mãe, já que o idiota do Joe se recusa a fechar a fronteira", concluiu.

As autoridades americanas disseram que Martinez tem ligações com gangues de ruas salvadorenhas e um histórico violento. Ele é procurado pela agressão a uma mãe e uma menina em Los Angeles, além de um assassinato em seu país.