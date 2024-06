Reprodução Homem duela contra cobra píton de seis metros





Um caçador, de 22 anos, viveu momentos de perigo ao capturar uma cobra píton birmanesa de seis metros de comprimento no sul da Austrália.

Nas imagens, é possível ver o homem agarrando a cobra próximo a sua cabeça, e uma tentativa de reviravolta do animal, que tenta mordê-lo.

Além da primeira tentativa de mordida, a píton tentava começar a enrolar o homem para sufocá-lo, mas um companheiro do caçador que estava no local foi mais rápido e conseguiu 'desarmar' a tentativa do animal.

A píton birmanesa vive no sudeste e sudoeste asiático.Elas São uma das cinco maiores cobras do mundo e podem atingir até 8 metros de comprimento. Costumam se alimentar de cervos, porcos selvagens, roedores, répteis e aves.

Há poucos incidentes de ataque a seres humanos; contudo, caso se sintam ameaçadas ou estejam com muita fome, elas podem atacar pessoas. Uma vez atacada, a pessoa não tem muitas chances de sobreviver, já que essas cobras são fortíssimas, sendo necessárias pelo menos 8 homens adultos para tirar alguém de seu aperto

