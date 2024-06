Reprodução/Youtube Professor de educação física estrangula aluno em escola





Um professor de educação física enfrenta acusações após estrangular um estudante de 14 anos usando uma camiseta. O incidente foi gravado pelas câmeras de segurança da Ypsilante Middle School, escola situada em Michigan, nos Estados Unidos.



O episódio ocorreu no dia 4 de junho de 2024, e foi relatado por Jordan Vahdat, advogado da família do adolescente, de acordo com o site ABC News. No vídeo, é possível ver o professor se aproximando de maneira lenta do aluno em um corredor. O homem levanta uma camiseta pela cabeça do adolescente, que luta para escapar. O ex-treinador da escola estrangulou o menino por quase 20 segundos.

A mãe da vítima expressou sua tristeza e indignação em entrevista à Fox 2 Detroit, afirmando que o seu filho estava evoluindo suas melhorias sociais nos últimos meses, mas o incidente o afetou psicologicamente.

A justiça local confirmou duas acusações autorizadas contra o réu: agressão com intenção de causar danos morais por estrangulamento, e agressão e espancamento.



A diretora da escola, Alena Zachery-Ross, afirmou que o funcionário não trabalha mais no local e não tem permissão para estar na propriedade ou participar de eventos escolares.

"Nossa prioridade é criar um ambiente seguro e de apoio para todos os alunos. As ações do funcionário são absolutamente inaceitáveis e não serão toleradas", disse a diretora em um comunicado oficial.

Veja o vídeo