Reprodução/redes sociais Andrea Paltrinieri





Um homem foi preso após matar a ex-esposa em Modena, na Itália, e levar o corpo da mulher, Anna Svididenko, de 40 anos, para a delegacia. Andrea Paltrinieri, de 48 anos, teve a prisão decretada por homicídio qualificado.



Os militares encontraram a vítima enrolada em posição fetal no porta-malas do carro do criminoso, com um saco plástico preto enrolado no pescoço e um fio elétrico plastificado.

O primeiro exame médico-legal revelou que a mulher havia sido sufocada com um cinto, que inicialmente estaria escondido na bolsa. Apesar de Andrea assumir o crime, a polícia italiana ainda investiga o que levou o homem a cometer o assassinato.

Até o momento, não se sabe o local, o momento e nem as circunstâncias em que o crime ocorreu. No entanto, a polícia desconfia que o casal vivia um conflito após a separação. Após esse procedimento, a mulher iniciou uma batalha judicial pela guarda dos filhos, vencendo a primeira ação em maio de 2023.

O fato teria revoltado o homem, que contestou a jurisdição da Áustria interpondo recurso perante o tribunal civil de Modena. O tribunal, por sua vez, decidiu não adotar medidas urgentes.

Após a separação, Paltrinieri voltou a morar perto dos pais. As investigações estão em andamento para reconstituir o assassinato e compreender as motivações que levaram ao trágico desfecho.