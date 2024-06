Reprodução Leonardo Donno foi agredido por parlamentares na Itália





A Câmara dos deputados tornou-se um ringue político após um deputado ser atacado por diversos parlamentares com socos e pontapés na Itália. Igor Iezzi, deputado da Liga Italiana, liderada por Matteo Salvini, bateu diversas vezes na cabeça do deputado Leonardo Donno, do Movimento 5 Estrelas (M5S) durante uma sessão sobre lei de autonomia diferenciada. Após o ataque, Leonardo teve de deixar a Câmara utilizando uma cadeira de rodas.

Tudo começou quando o deputado tentava entregar uma bandeira da Itália ao ministro de Assuntos Regionais e Autônomos, Roberto Calderoli, em claro desacordo com a lei, segundo o jornal La Repubblica.

Após a ação, é possível ver vários deputados da Liga e dos Irmãos da Itália correndo em direção a Leonardo e agredindo o parlamentar com socos e chutes.O partido político do deputado publicou uma nota oficial após o episódio de agressão.

"O atentado ocorrido na Câmara contra Leonardo Donno é um acontecimento gravíssimo e vergonhoso. O nosso deputado pretendia apenas entregar uma bandeira italiana ao ministro Calderoli, quando foi agredido por parlamentares maioritários, incluindo o membro da Liga Iezzi, recebendo socos e acabando no chão".

Após o ataque, Iezzi se defendeu e afirmou que a tentativa de soco não foi "bem-sucedida", e alegou que Donno tentou atacar Calderoli, o que causou a reação de 'defesa' dos demais parlamentares.

A agência ANSA afirma que Donno realizou um eletrocardiograma para descartar qualquer tipo de problema após a agressão.

Veja o vídeo