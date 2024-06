Arquivo Pessoal/ Pe. Fabiano Glaeser dos Santos Capela São Miguel, em Eldorado do Sul





'Sinal de Deus'. Foi assim que o padre Fabiano Glaeser dos Santos definiu a cena ao encontrar altar, bíblias e imagens religiosas intactos em uma igreja atingida pela enchente em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).

A água atingiu uma altura de quase 3 metros e deixou diversas marcas de barro nas paredes. Os bancos foram revirados. Apesar da destruição, as bíblias são mostradas em um vídeo, que circula nas redes sociais, intactas em uma caixa de plástico tampada.

Com a força da água, um banco foi parar sobre o altar, mas o castiçal com cruz permaneceu sem danos. Em outro momento do vídeo, as imagens de São Miguel e Nossa Senhora Aparecida também estavam intactas.

A Capela de São Miguel foi inundada no dia 2 de maio. Desde a data em questão, ninguém havia entrado na igreja, de acordo com o pároco local.

"Eu não estou trabalhando a questão do milagre, estou trabalhando a questão do sinal de Deus. Não necessariamente um sinal extraordinário, inexplicável, mas um sinal. Talvez algum físico, químico venha aqui e dê uma explicação racional para o que aconteceu. E eu vou aceitar a explicação. Não sou anticiência. Mas, de fato, eu trabalho a questão do sinal", diz o padre.

Eldorado do Sul foi a cidade mais atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul, tendo mais de 80% do município inundado e 40 mil moradores deixando suas casas. No total, a tragédia deixou mais de 170 mortos no estado.

Veja vídeo