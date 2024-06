Montagem/ Portal iG Bionca Ellis (à esquerda) e Julian Wood (à direita)





Uma semana após esfaquear Julian Wood, de 3 anos, até a morte e ferir gravemente Margot Wood, mãe da criança, de 38 anos, Bionca Ellis surgiu no tribunal com sorrisos durante acusações contra seu nome em uma audiência.



O episódio, citado pelas autoridades como 'ato aleatório de violência', aconteceu em um supermercado em Ohio, nos Estados Unidos. Bionca enfrenta dez acusações criminais, sendo duas por homicídio e outras duas por tentativa de homicídio. O juiz indicou, nesta segunda-feira (10), que ela poderia enfrentar pena de morte se fosse condenada.

Ao comparecer ao tribunal com as mãos algemadas, Bionca sorriu para as pessoas que estavam em seu redor na audiência enquanto as acusações eram lidas. A mulher também sussurrava enquanto respondia a perguntas no tribunal, e abaixou a cabeça enquanto era inicialmente acusada por videoconferência.

Ao ser questionada sobre uma possível inocência quanto as acusações contra ela, Bionca riu e respondeu 'sim'.

O juiz estabeleceu fiança em US$ 5 milhões - o valor máximo - com Bionca mantida sob custódia. Ela foi presa depois que Julian, pai da vítima, e Margot Wood, foram esfaqueados. Os policiais a viram segurando uma faca quando ela foi levada sob custódia, disse a polícia ao WEWS.

Julian era lembrado pelos familiares como um "menino doce, carinhoso" e obcecado por sua nova irmãzinha.