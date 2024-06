Reprodução Exército da Coreia do Sul





Militares da Coreia do Sul afirmaram ter disparado tiros após soldados da Coreia do norte atravessarem a fronteira que divide os dois países. O episódio, de acordo com a agência de notícias sul-coreana 'Yonhap', aconteceu no último domingo (9).

A Coreia do Sul ainda não informou quantos soldados do país vizinho invadiram a demarcação militar. Em comunicado, os sul-coreanos afirmaram que assim que os disparos foram realizados, os soldados da Coreia do Norte recuaram a tentativa de invasão.

Os países vivem um cenário de guerra e 'indiretas' nas últimas semanas. Recentemente, o governo de Pyongyang enviou balões com fezes e lixo para a Coreia do Sul, alegando ser uma 'retaliação'.

Os sul-coreanos, por sua vez, enviaram balões com pen-drives de K-Pop (música sul-coreana), dinheiro e panfletos contrários ao regime de Kim Jong-un em ação promovida por ativistas.

As duas Coreias estão em uma guerra implícita, apesar do armistício assinado na década de 1950. O acordo feito em 2018 tinha como objetivo reduzir as tensões na península e evitar uma escalada militar.