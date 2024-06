Reprodução/@gennaroangrisani Idoso é Atacado por Extrema-Direita Após Agradecer ao Presidente Lula

Um idoso chamado Gennaro Angrisani foi alvo de ataques da extrema-direita após publicar um vídeo agradecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo apoio prestado ao estado do Rio Grande do Sul , que sofre com uma grave catástrofe climática no dia 29 de abril.

No vídeo postado na última terça-feira (4), o idoso, visivelmente emocionado, pede desculpas várias vezes, explicando que seu único objetivo era agradecer o apoio recebido. "Desculpa, desculpa, eu peço desculpas. Peço desculpas, mas a intenção do vídeo parabéns, presidente, foi mais a propósito de ajuda ao Rio Grande do Sul," disse ele.

Este senhor fez um vídeo agradecendo ao Lula pela ajuda ao RS e foi atacado por bolsonaristas. Eles não têm limites para a própria maldade. pic.twitter.com/go0SBVYJ7L — Andrade (@AndradeRNegro2) June 6, 2024

Apesar da intenção genuína de mostrar gratidão, o idoso passou a ser alvo de xingamentos e ataques nas redes sociais. Ele relatou que tem sido chamado de "louco," "velho," e que foi acusado de ter Alzheimer. Em sua defesa, ele deixou claro que não tem qualquer ligação política, apenas queria reconhecer a ajuda ao estado.

Nos seus vídeos do TikTok, Angrizani compartilha momentos animados, cantando, mostrando seu cotidiano e até mesmo detalhes de sua alimentação diária.

O vídeo foi compartilhado por um apoiador do presidente no X (antigo Twitter), ampliando ainda mais a visibilidade do gesto e, consequentemente, a reação negativa de membros da extrema-direita.

