Divulgação Hora do Horror

O parque temático Hopi Hari está em busca de 150 novos artistas para participarem da Hora do Horror, um evento tradicional realizado anualmente no parque. As vagas são temporárias, com duração de 80 dias, e são destinadas a atores, atrizes, bailarinos, artistas circenses, caracterizadores, cantores e maquiadores com experiência comprovada em eventos de terror ou performance.



Os interessados devem enviar currículo, fotos de trabalhos anteriores e links de vídeos para o e-mail [email protected] até o próximo dia 16. Os selecionados serão convocados para audições presenciais, cuja data ainda será divulgada.

É necessário que os artistas possuam CNPJ (MEI), DRT ou autorização do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões. Além disso, eles passarão por exame admissional e exame de audiometria. O parque fornecerá ônibus fretados partindo das cidades de São Paulo (Barra Funda), Campinas, Jundiaí, Valinhos e Vinhedo para facilitar o transporte dos funcionários.

A Hora do Horror está prevista para ocorrer em agosto, conforme informações do parque. O Hopi Hari está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, km 72, em Vinhedo.