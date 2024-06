Saatchi & Saatchi Campanha eleitoral pornográfica





Com a chegada das eleições, os partidos buscam alternativas publicitárias para atrair mais eleitores. Uma das campanhas adotadas no Reino Unido, a Just Vote, visa aumentar a conscientização dos jovens acerca da importância do voto através de publicidades de cunho sexual.



Apesar do receio do 'cancelamento', a campanha promove cartazes pelas ruas e em outdoors com imagens que remetem aos órgãos sexuais masculino e feminino. Além disso, a publicidade opta pela escolha da letra 'x', de modo a fazer que pareça que o conteúdo é proibido para menores de idade.

A ideia foi realizada pela Saatchi & Saatchi ao lado do fundador da Ecotricity, Dale Vince, e a agência de Comunicação Borkowski. A campanha usa cores fortes e gráficos sugestivos, como berinjelas animadas e calças peludas, além do slogan "Votar é quente".

A inspiração para o uso da linguagem veio após uma pesquisa que descobriu que 40% dos jovens de 18 a 24 anos acham as pessoas que votam mais atraentes, enquanto mais da metade acredita que essas pessoas são as mais inteligentes.

As eleições no país estão marcadas para o mês de julho.