Reprodução/X Girafa morde menina de 2 anos nos EUA





Uma família passou por apuros após uma girafa morder uma menina de 2 anos no Fossil Rim Wildlife Center, no Texas (Estados Unidos). Em um vídeo que viralizou nas redes sociais é possível reparar que o animal consegue levantar a criança, que estava dentro do carro. O animal solta a criança após se assustar com os gritos da mãe da menina.



O passeio permite que os visitantes possam dirigir um carro equipado por uma trilha enquanto observam animais como chitas, zebras e emas. Em dado momento, a família Toten decide parar o veículo e alimentar as girafas.

Jason Toten, pai da menina, explicou que se virou para olhar pela janela traseira do veículo e viu uma das girafas se aproximando de Paisley, sua filha, e a agarrando pela camisa.

Além disso, Jason afirmou ao Fort Worth Star-Telegram que eles pensaram que a girafa tentou agarrar o saco de comida e acidentalmente agarrou a camisa da filha.



O Fossil Rim Wildlife Center afirma que algumas regras devem ser seguidas para o passeio, como manter as portas dos carros fechadas e alimentar os animais com copos em vez de usar as mãos.

O pai conta que a filha não se feriu durante o evento, e que a girafa levantou e depois soltou a menina a poucos centímetros, o que permitiu um tempo de reação maior para que ele pudesse segurá-la.

Apesar do susto, a família curtiu o passeio e afirmou que planeja voltar ao local em outra ocasião. Jason diz que o que aconteceu foi um raro acidente, e que a experiência em interagir com animais da vida selvagem é única.

Veja o vídeo