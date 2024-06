Reprodução/Youtube Marlene Engelhorn





Marlene Elgelhorn, de 32 anos, criou uma iniciativa para buscar cidadãos comuns e redistribuir herança em seu país, na Áustria. O projeto criado pela herdeira se chama 'Guter Rat fur Ruckverteilung' (Bom Conselho para a Redistribuição).



Em suas partilhas, Marlene utiliza algumas frases de efeito e questionamentos que revolucionam o debate sobre desigualdade econômica na Áustria e na Europa.

"Você acha que distribuição de riqueza neste país é justa?", "Não é que eu não queira ser rica, é que não quero ser assim tão rica", são alguns de seus questionamentos acerca de sua herança.

Marlene nasceu em uma das famílias mais ricas do continente europeu, um destino denominado por ela como "loteria do nascimento". A maioria da grana é herdada da descendência de Friedrich Engelhorn, fundador da Badishe Anilin-und Soda fabrik (BASF), considerada uma das maiores empresas químicas no mundo avaliada em US$ 46 bilhões.

A herdeira manifestou a intenção de doar 90% de sua parte antes mesmo da morte de sua avó, em 2022, quando faturou 4,2 bilhões de euros.

Em suas características pessoais, Marlene é a favor do aborto, do casamento igualitário e apoia políticas de mudança climática. A fortuna não interfere em sua humildade. Pessoas próximas afirmam que ela rejeita luxos excessivos e luta por uma distribuição mais equitativa da riqueza mundial.

A sua iniciativa vem de uma campnha mais ampla pela igualdade e inclui a participação no movimento 'Tax Me Now', defendendo impostos mais elevados sobre os ricos. Em seu país, desde 2008, não há imposto sobre heranças ou doações.