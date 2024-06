Reprodução Padre Thomas McHale afirmou em missa que Jesus morreu com ereção





Um padre gerou uma grande confusão em uma igreja ao afirmar que Jesus morreu com uma ereção. O estadunidense Thomas McHale fez a sua afirmação para mais de 100 paroquianos na igreja de Nossa Senhora Imaculada, no condado de Durham, no Reino Unido.

Um católico que frequenta a igreja afirmou ao jornal The Times que a igreja ficou "chocada" e que havia muitas "crianças e jovens" no local. O padre se explicou durante a missa afirmando que a ereção de Jesus aconteceu devido ao método violento de execução que o matou.

Com isso, segundo o padre, o sangue teria corrido para a parte inferior de seu corpo enquanto ele estava pendurado no crucifixo.

Estudos apontam que são comuns casos em que cadáveres de homens que morreram por enforcamento ou outras formas de asfixia tenham ereções.

Apesar disso, a diocese de Hexham afirmou que a especulação do padre era inadequada para os serviços religiosos. "Uma reclamação foi recebida e será investigada de acordo com a nossa política diocesana de reclamações", disse uma porta-voz da igreja. O padre, que permanece no cargo de pároco, aceitou o "conselho" da igreja e pediu desculpa aos fiéis.