Reprodução Leões são abandonados em zoológico de Rafah





Os trabalhadores do Zoológico de Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, tiveram pouco tempo para evacuar os animais para uma área segura em meio à ofensiva de Israel.



Três leões idosos, gatos, cães de guarda e tartarugas foram deixados para trás, segundo Fathi Juma, proprietário do zoológico.

"Ficamos sem tempo e tivemos que sair da área e manter o resto dos animais no zoológico, e é claro que esses animais vão morrer. No prazo máximo de uma semana ou 10 dias, se ninguém for colocar comida para eles, ou uma organização ou pessoas preocupadas trouxerem os animais para onde estamos, eles irão morrer sem comida e água", disse Juma.

Outros animais foram retirados de Rafah e evacuados para uma fazenda de vacas em Khan Younis, mas também enfrentam condições difíceis devido à escassez de alimentos.

"Essa situação é desastrosa. Nós apenas damos a eles o que está disponível, como alimentos enlatados trazidos como ajuda, grão de bico, fava e carne bovina. Nós os alimentamos com tudo o que estiver disponível. As condições são péssimas", concluiu.

O sul de Gaza tem estado em grande parte privado de ajuda desde que Israel lançou o que chamou de incursão limitada em Rafah, em 6 de maio.

Cerca de 80% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza fugiram de suas casas, e a fome severa é generalizada. A guerra entre Israel e Hamas matou quase 36 mil pessoas.