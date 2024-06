Reprodução Trabalhadores são surpreendidos por fortes ventos enquanto limpavam torre em Pequim





Uma tempestade fez com que trabalhadores encarregados da manutenção externa da Torre Central de televisão da China (CTV) ficassem pendurados no ar após uma forte ventania na região. Os trabalhadores realizam a manutenção do arranha-céu e enfrentaram condições adversas de vento durante a execução de tarefas de limpeza.



A cena assustou pessoas que passavam pelo local e também a quem estava dentro da torre, já que a segurança dos trabalhadores estava em risco. Os funcionários lutaram para manter o equilíbrio à medida em que as rajas de vento se intensificavam.

Apesar do susto, a mídia chinesa afirma que os trabalhadores foram resgatados com sucesso e que tudo não passou de um "susto".

A Torre CTV, que fica em Pequim, conta com uma estrutura de 234 metros de altura e uma área de 473 mil metros quadrados.

O Serviço Meteorológico Nacional da China emitiu diversos avisos de tempestades e ventos fortes para a capital Chinesa. Apesar dos fortes ventos, choveu pouco na região e a cidade permaneceu em alerta vermelho devido ao calor extremo.

Veja vídeo