O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu sete alertas para diversas regiões do Brasil nesta terça-feira (4). Na região Sul, foram emitidos dois alertas: um para ocorrência de geada e outro para declínio de temperatura. Esses alertas abrangem todo o território do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

No Sudeste, também foram emitidos dois alertas: um para declínio de temperatura e outro para chuvas intensas. As áreas afetadas incluem parte do estado de São Paulo e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No Nordeste, o Inmet emitiu dois alertas para acumulado de chuva, abrangendo desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Enquanto isso, no Norte, há alerta de chuvas intensas para Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. A meteorologista Andrea Ramos destacou que as regiões Norte e Nordeste deverão ter os maiores volumes de chuva, devido à circulação de umidade na faixa litorânea.

No Centro-Oeste, não são esperadas chuvas, e o dia começa ensolarado, com poucas nuvens no céu.

Sudeste

Para o Sudeste, foram emitidos dois alertas. O primeiro é um alerta de declínio de temperatura com grau de "Perigo Potencial", entre São Paulo e Rio de Janeiro. As áreas afetadas incluem cidades paulistas como Campinas, Bauru, Piracicaba e Itapetininga, além da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As temperaturas mínimas podem chegar a 3ºC, com "leve risco à saúde". A previsão é que o alerta termine somente às 6h de amanhã.

O segundo alerta é de chuvas intensas, também com grau de "Perigo Potencial". As áreas afetadas incluem a região metropolitana de São Paulo, o litoral sul paulista e o Vale do Paraíba paulista. Espera-se chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A previsão é que o alerta termine às 23h59min desta terça-feira (4).

Sul

No Sul do país, o Inmet fez dois alertas. O primeiro é um alerta de geada devido à advecção, que é a transmissão de calor pelo deslocamento de uma massa atmosférica na horizontal. Classificado como "Perigo Potencial", este alerta abrange cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Bagé, Novo Hamburgo e Caxias do Sul.

O segundo alerta, também classificado como "Perigo Potencial", é para declínio de temperatura. Este alerta cobre todo o estado do Rio Grande do Sul e parte do estado de Santa Catarina, estendendo-se até Blumenau, com leve risco à saúde. As temperaturas mínimas e máximas serão de 3ºC e 5ºC, respectivamente, com previsão de término às 18h desta terça-feira (4).

Previsão

No Norte, chuvas intensas classificadas como "Perigo Potencial" abrangem parte do Amazonas, todo o estado de Roraima e Amapá, além de parte do Pará. A previsão indica precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há um baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta está previsto para terminar às 10h desta terça-feira (4).

Para o Nordeste, foram emitidos dois alertas para acumulado de chuva: um de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial". O alerta de "Perigo" indica chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. O alerta de "Perigo Potencial" prevê chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas com risco.

Não há previsão de chuvas para esta terça-feira (4) no Centro-Oeste do país. As temperaturas mínimas e máximas na região variam entre 18°C e 30°C. Em todos os estados terá sol durante o dia e poucas nuvens no céu.

Na previsão específica para o Rio de Janeiro, os termômetros devem ficar entre 17°C e 24°C, com céu nublado e chances de chuva isolada. Em São Paulo, as temperaturas ficam entre 16°C e 18°C, com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada.

