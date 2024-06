Reprodução Estudante é atacado por pitbull dentro de escola no Pará





Um estudante foi atacado por um cachorro da raça pitbull na quadra de uma escola no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta terça-feira (4). Após ser mordido e arranhado pelo animal, o aluno foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado para uma unidade de saúde próxima à escola.

Os alunos da escola estavam se preparando para a aula de educação física e foram surpreendidos quando o animal invadiu o local, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Após perceberem a presença do cachorro, os estudantes correram e se agarraram às grades da quadra para evitar o ataque do pitbull. A Semed afirma que um professor do colégio conseguiu agir rápido e resgatou o adolescente, que foi mordido na perna e ficou com arranhões na parte da barriga.

O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, e ainda não há informações sobre o possível tutor do pitbull.

"O governo municipal já tomou todas as medidas cabíveis para investigar o ocorrido e um Boletim de Ocorrência já foi registrado", informou a Semed.

