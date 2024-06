Reprodução Mulher é achada viva depois de ser declarada morta em funerária





Uma mulher foi declarada morta em uma funerária no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, na segunda-feira (3). Mas, duas horas depois, surpreendeu a todos e foi encontrada respirando e viva por um funcionário.



O funcionário do gabinete do xerife afirmou que as autoridades não foram avisadas sobre a mulher estar sob cuidados paliativos, que é o último passo antes da morte para diversas pessoas.

"Este é um caso muito incomum, faço isso há 31 anos e nada parecido chegou a esse ponto antes", revelou Ben Houchin, chefe adjunto do xerife do Condado de Lancaster, em entrevista coletiva.

A idosa, de 74 anos, identificada como Constance Glantz, respirava no momento em que funcionários da funerária preparavam o suposto cadáver. A mulher foi declara morta às 09h44, de acordo com as autoridades.

Às 11h45 a mulher foi declarada viva "novamente" após um funcionário reparar que a idosa estava respirando. A família de Glantz foi informada sobre a situação rapidamente.

O policial afirmou que não tinha certeza sobre quantas pessoas viram a idosa entre a morte e o momento em que ela foi flagrada respirando na mesa de uma funerária.

"Trata-se de uma 'morte antecipada de uma paciente' e um médico a tratou nos últimos sete dias e está disposto a assinar o atestado de óbito", disse Houchin.