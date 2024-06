Reprodução/Fox Brittney decidiu desligar aparelhos que mantinham as duas filhas vivas





Uma mulher tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida ao desligar os aparelhos que mantinham suas duas filhas vivas. Brittney McWhite, que nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, tomou a decisão ao lado do seu marido.



As filhas, London Marie e Wadale, de 11 e 14 anos, respectivamente, estavam internadas e respirando apenas com a ajuda das máquinas. Elas sofreram um afogamento em uma piscina enquanto comemoravam uma festa de família.

Na ocasião, as crianças brincavam de "Marco Polo" quando Brittney entrou em casa para verificar o preparo da comida. A ausência, de acordo com a mãe, durou de três a quatro minutos. Os familiares comemoravam o feriado americano do Memorial Day, que celebra e relembra os militares que morreram em combate de guerra.

Brittney revelou à Fox News que não conseguiu ouvir grito de "socorro" das crianças, apenas as duas chamando o nome uma da outra enquanto brincavam. Ao retornar para o local, as meninas foram encontradas no fundo da piscina e não conseguiram recuperar a consciência.

Os médicos afirmaram que não havia mais solução para o caso. Então, no domingo (2), a família resolveu desligar os aparelhos.

"Manter minhas filhas presas a máquinas pelo resto da vida não é o ideal de qualquer pai ou mãe, então hoje decidimos encerrar o suporte vital", disse a mãe.

"Sei que elas estão em paz, mas é muito devastador perder não apenas uma, mas duas filhas. Acho que é mais desafiador porque você não aguenta isso, mas tem que continuar", concluiu.