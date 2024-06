Reprodução/Instagram Cristian Nieto e Nicole Burgos





Na noite do último domingo (2), enquanto muitas famílias aproveitavam um espetáculo de circo em Manta, cidade do Equador, um grupo de criminosos atirou contra a tenda externa do circo, matando o influenciador Cristian Nieto e Nicole Burgos, sua esposa, além de deixar um jornalista ferido.

Cristian Nieto foi deputado do partido Revolução Cidadã no Equador, ligado ao ex-presidente do país Rafael Correa. Ao lado da esposa, se aventurou nas redes sociais e se tornou influenciador contando histórias de ajuda social. Ambos estavam aguardando na fila para entrar no circo, quando foram surpreendidos pelo ataque dos criminosos.

De acordo com o jornal Teleamazonas, dois homens armados entraram no local pelos fundos do circo e saíram pela porta principal. Eles teriam atirado em Cristian pelo menos 12 vezes. Após perceber a morte do ex-deputado e de sua esposa, o grupo fugiu em um carro que estava parado na rua principal. A polícia encontrou o veículo queimado após o assassinato.

As balas perdidas também deixaram um jornalista que fazia uma transmissão ao vivo sobre o circo ferido. "Preciso de atenção, uma ambulância, por favor. Estou ferido no braço", disse o comunicador pedindo ajuda.

A bancada da Revolução Cidadã emitiu uma nota de pesar pelo assassinato. "As vidas ceifadas pela violência devem motivas a luta incansável por um Equador mais seguro e justo", diz um trecho da publicação.

Veja vídeo