Um homem de 24 anos se filmou estuprando uma moradora em situação de rua no dia do seu aniversário, e alegou que a ação era para "comemorar a data especial". Um juiz afirmou que Liam Stimpson, de 24 anos, estava bebendo uma garrafa inteira de vodka antes de encontrar a mulher.



Durante o ataque, que aconteceu em Cardiff, na Inglaterra, o homem forçou a mulher a tirar toda a sua roupa e a atacou com socos e chutes na cabeça antes de estuprá-la. A moradora em situação de rua sofreu lesões faciais externas e seu olho estava inchado e fechado.

Na filmagem, a vítima estava com as mãos na cabeça fazendo pedidos ao agressor: "Não me bata, não me bata, por favor. Eu tenho filhos". Liam continuou o ataque e afirmou à mulher que era o "chefe" dela e que faria o que quisesse.

A polícia foi acionada após a vítima buscar refúgio em um pub próximo ao local da agressão. 30 minutos após o chamado, os policiais apareceram no local e prenderam o homem na Caroline Street.

A vítima foi levada ao hospital, onde permaneceu por vários dias para tratar do nariz quebrado e dos ferimentos na cabeça e no pulso.

Um relatório psiquiátrico confirmou um diagnóstico de TDAH e mais recentemente o homem foi diagnosticado com autismo.

Stimpson foi preso por 15 anos e chorou durante o seu julgamento. O homem cumprirá dois terços da prisão sob custódia.