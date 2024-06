Reprodução Piscina do Discovery Cove em Orlando, na Flórida (EUA)





Uma menina britânica, identificada como Anna Beaumont, morreu durante um passeio de férias com a família em Orlando, na Flórida (Estados Unidos). Anna foi encontrada inconsciente em uma piscina do resort Discovery Cove, que abriga a divisão entre pessoas e golfinhos no mesmo ambiente.



A jovem foi socorrida rapidamente e levada ao hospital, mas, apesar dos esforços dos paramédicos, acabou não resistindo e morrendo no dia seguinte.

O Discovery Cove se descreve como um "resort com tudo incluído" em seu site, e afirma que oferece oportunidades para nadar com golfinhos e mergulhar com snorkel entre peixes tropicais.

"Quando o pessoal da emergência chegou, eles assumiram os cuidados e transportaram a hóspede para um hospital próximo. Em respeito à família, não faremos mais comentários sobre o caso", disse o porta-voz do resorte ao WESH. A polícia segue investigando e tentando obter mais detalhes a respeito da morte da jovem Anna Beaumont.