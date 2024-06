Reprodução/Instagram Menino de 12 anos mata primo ao brincar com a arma do pai





Uma brincadeira entre duas crianças terminou em tragédia. Um menino de 12 anos, que não teve o nome identificado, foi acusado de homicídio culposo por atirar e matar Jasai Guy, seu primo de 14 anos, nesta segunda-feira (03), no Brooklyn, Estados Unidos.



"Eu atirei em meu primo por acidente, não quero que ele morra", confessou o garoto aos policiais após se arrepender da ação. Fontes próximas à família afirmaram ao site New York Post que os meninos estavam brincando juntos enquanto o avô dormia no quarto.

A polícia encontrou uma espingarda, que os investigadores da operação acreditam pertencer ao pai de Jasai, bombeiro de uma corporação em Nova York que estava curtindo as férias no momento da tragédia.

Jasai, que levou um tiro no peito, foi socorrido às pressas em um hospital da região, mas não resistiu e acabou morrendo.

Fontes acreditam na versão do menino de que o tiro aconteceu de uma maneira acidental. Nenhum integrante da casa tem licença para usar a espingarda, que estava guardada no quarto do pai do garoto.

O primo de Jasai foi liberado para ficar com a mãe após comparecer ao Tribunal de Família do Brooklyn nesta segunda-feira. O menino deve retornar ao tribunal na próxima sexta-feira (07).

A polícia ainda investiga como as crianças conseguiram ter acesso à arma e se a mesma foi obtida de maneira legal pelo pai.