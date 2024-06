Reprodução/FNTV Homem invade manifestação pró-Israel e pede morte de reféns





Um homem mascarado conseguiu interromper uma manifestação pró-Israel neste domingo (2) ao levar uma faixa de apoio ao Hamas com a frase "Mate reféns agora".

O rapaz, que usava uma bandeira da Palestina como capa, enfrentou centenas de pessoas em uma manifestação que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos.



A polícia tentou separar o homem do resto da multidão para evitar que o clima pudesse ficar mais tenso enquanto as discussões tomavam conta do ambiente. Apesar de ter parte do rosto divulgado em noticiários estadunidenses, o homem acabou não sendo identificado.

O policiamento também foi reforçado em virtude de problemas recentes do tipo envolvendo manifestações pró-Israel e pró-Palestina no país.

A manifestação em apoio a Israel fez alusão ao número de reféns que foram raptados pelo Hamas e levados para Gaza no dia 7 de outubro do ano passado.