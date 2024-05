Reprodução/Tik Tok Professora filma vídeos de cunho sexual em sala de aula





Uma professora do ensino fundamental do Texas, nos Estados Unidos, está sendo investigada por filmar vídeos de cunho sexual dentro do ambiente escolar. A mulher utilizava espaços como a sala de aula ou o banheiro da escola para gravar seus próprios vídeos.



Ela, que até o presente momento não foi acusada de nenhum crime, trabalhava na Gray Elementary, próximo a Houston, como professora de música. Em fevereiro deste ano, a professora pediu demissão por "motivos desconhecidos".

A direção da escola afirmou que não tinha conhecimento dos vídeos até a última quarta-feira (29), quando os vídeos começaram a viralizar entre pessoas que trabalham no colégio.

Em seus vídeos, a professora costumava mostrar os seios e as nádegas para a câmera de maneira sensual. Em entrevista ao KHOU 11, ela desabafou, afirmou que cometeu "erros" e que "não faria isso de novo".

A mulher ainda se defendeu do fato de ter usado qualquer criança para a gravação do vídeo, afirmando que gravava os vídeos aos domingos quando o lugar ficava completamente vazio.

A professora diz também que não enviou o vídeo a ninguém, apenas para o ex-namorado com quem terminou recentemente de uma maneira desagradável. Ela acredita que o rapaz tenha divulgado os vídeos nas redes sociais.

"Nunca enviei isso para milhares de homens. Eu não sou esse tipo de mulher. Era um assunto privado, ele acabou divulgando", disse.