JOHN MACDOUGALL O primeiro-ministro Robert Fico





A imprensa eslovaca confirmou nesta quinta-feira (30) que o primeiro-ministro Robet Fico recebeu alta hospitalar. O premiê estava internado após sofrer uma tentativa de assassinato com cinco tiros.



Após ser liberado, Robert foi levado para o seu apartamento, localizado em Bratislava, capital do país.

Relembre o caso



O incidente ocorreu após uma reunião do governo na cidade de Handlová, situada a 190 km da capital, Bratislava, onde quatro tiros foram ouvidos. Alguns dos disparos atingiram o primeiro-ministro no abdômen, de acordo com relatos da rede de TV TA3.

Conforme o site de notícias eslovaco Aktualít, poucas pessoas aguardavam Fico do lado de fora do local da reunião, sem manifestações de hostilidade contra o governo. Apenas um homem parecia protestar, segurando um cartaz.

A presidente do país, Zuzana Caputová, emitiu uma nota condenando o ataque "brutal" contra Fico e desejando-lhe uma rápida recuperação.