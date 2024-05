Reprodução/Facebook Price ao lado dos pais em sua formatura





Uma escola secundária de Kentucky, nos Estados Unidos, negou diploma para um aluno que saiu do roteiro de seu discurso para pregar sua crença a Jesus Cristo.



Micah Price decidiu iniciar o seu discurso citando Jesus, ação que irritou funcionários e diretores da Campbell County High School, em Alexandria.

"Turma, antes que qualquer outra palavra saia da minha boca, devo dar a honra, o louvor e a glória ao meu senhor e salvador Jesus Cristo", disse Price para um ginásio lotado de pais, alunos e professores.

Apesar da ira dos diretores, todos os demais presentes na cerimônia aplaudiram o discurso do jovem, que continuou seu enredo.

"Quem com as suas próprias palavras nos diz que é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Classe, qualquer pessoa na audiência hoje, estou aqui para lhe dizer que se você não tem nenhuma dessas coisas em sua vida e não consegue encontrar a resposta, então meu senhor e salvador é a sua resposta", concluiu.

Price afirma que após o fim do discurso, um dos diretores deu um tapa em seu ombro e disse que ele teria que explicar à diretoria o motivo de ter fugido do roteiro durante o discurso.

A superintendente Shelli Wilson, afirmou, em entrevista ao WKRC, que "todos os palestrantes foram informados de que abandonar o discurso apresentado ou qualquer escolha não planejada na formatura poderia ter repercussões como teriam em qualquer outro evento escolar".

Price conta que tinha compartilhado as pregações com os seus colegas de sala no roteiro, mas foi instruído para retirá-las antes de ser aprovado.