Reprodução Aluna ataca colega de escola com tesoura





Um vídeo viralizou nas redes sociais nas últimas horas de uma briga entre duas alunas no Colégio Camilo Henríquez de Temuco, no Chile. Duas meninas participaram de uma briga em uma sala de aula, mas tudo ficou ainda mais sério quando uma delas resolveu atacar a colega de classe com uma tesoura.



As protagonistas têm 14 e 13 anos, e participavam da mesma sala em uma aula do 8° ano do ensino médio. Durante o vídeo é possível perceber que a professora tenta a todo custo separar a briga, mas não consegue impedir o ataque de uma das meninas com uma tesoura.

Após as tesouradas, é possível ver o sangue coberto por manchas de sangue de uma das estudantes, enquanto outros alunos da sala reagem incrédulos à cena.

O pai da vítima tomou conhecimento do ocorrido e apresentou queixa ao Ministério Público de Temuco, que imediatamente abriu investigação por "lesões menos graves".

A promotora responsável pelo caso, Nelly Marabolí, afirmou que o MP tomou conhecimento do incidente, no qual "uma aluna agrediu com socos e também causou ferimentos com arma cortante, aparentemente uma tesoura, em diversas partes do corpo de sua colega".

A pena para o crime de lesões menos graves é a reclusão leve em seus graus mínimos (61 a 540 dias) ou multa que pode chegar a US$ 1.300.000 mil pesos (quase R$ 8 mil) conforme o artigo 399 do Código Penal do Chile.

"Este não é um incidente isolado, pois também houve uma briga semelhante recentemente. Neste momento iniciamos a comunicação com diversas directivas do ensino secundário para começarmos a tomar medidas", disse a mãe de um aluno.

A diretora da escola, María Angélica Inostroza, confirmou que as aulas foram suspensas após o episódio. "Estamos preocupados assim como toda a comunidade escolar, por isso decidimos suspender as classes da tarde como medida de precaução para nós".

Veja o vídeo