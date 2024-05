Reprodução/Facebook Fiona McCuster-Rea, de 52 anos, foi mantida de refém em um hospital por não pagar despesas médicas





A família de Fiona McCusker-Rea, de 52 anos, vive um drama após um hospital particular fazer a mulher de refém pelo não pagamento de todas as despesas médicas em seu tratamento.



O hospital, localizado em Antália, na Turquia, afirmou que não irá liberar a mulher até que a família pague todas as despesas. Fiona deu entrada no hospital após desmaiar no chão do seu quarto e ser encontrada coberta de sangue.

"Eles vão mantê-la como refém, a menos que ela pague a conta completa, que pode ultrapassar dezenas de milhares de libras. É como um campo de prisioneiros.", disse uma das filhas da mulher.

A filha ainda afirmou que os funcionários demoram cerca de 1 hora para atender visitas ou um chamado da mulher quando a mesma se queixa de dor.

Além disso, ao entrar na sala de enfermaria a filha encontrou a sua mãe inconsciente e com os seios expostos, duvidando de que parte da cena estava ligada ao não pagamento das despesas médicas.

Os filhos da mulher seguem arrecadando fundos e vendendo seus pertences para poder custear as despesas do tratamento e conseguir a liberação da mãe do hospital particular.