Reprodução/Twitter Balão com fezes e lixo enviados para a Coreia do Sul





Militares sul-coreanos afirmaram, nesta quarta-feira (29), que a Coreia do Norte enviou cerca de 150 balões com fezes e lixo para a Coreia do Sul em forma de vingança.

A ação, de acordo com os militares, pode ter sido uma resposta após uma ação semelhante de ativistas da Coreia do Sul. Um alerta do governo sul-coreano foi emitido para moradores que vivem próximo à fronteira.

Os balões começaram a ser vistos na terça-feira (28), e as autoridades sul-coreanas afirmaram que alguns balões conseguiram chegar ao sudoeste do país.

O governo afirma que foram encontradas fezes, garrafas de plástico, baterias e peças de sapato dentro dos balões.

A agência sul-coreana Yonhap afirma que a Coreia do Norte já havia prometido uma vingança após as ações de ativistas sul-coreanos contra o regime de Kim Jong-un.

Na ocasião, os sul-coreanos enviaram balões com diversos panfletos contendo informações de ódio contra o regime norte-coreano, além de cartões de memória com músicas de k-pop.

“Estes atos da Coreia do Norte violam claramente o direito internacional e ameaçam seriamente a segurança do nosso povo”, afirmaram os militares sul-coreanos em um comunicado.