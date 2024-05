Reprodução Nicholas Hosteler foi preso após agredir idosos





Um caso chocante movimentou os noticiários na Califórnia, nos Estados Unidos, após um homem socar de maneira aleatória dois idosos e tirar foto após atacar as vítimas.



A polícia precisou da ajuda das redes sociais para identificar Nicholas Hostetler, de 25 anos. A primeira agressão ocorreu no dia 4 de maio. Na ocasião, Nicholas deu um soco em um idoso na estrada San Thomas Aquino e conseguiu escapar após ser denunciado.

O agressor, porém, parou para tirar uma foto próximo à vítima em uma calçada. O segundo ataque aconteceu na última sexta-feira (24), quando um homem de 75 anos passeava em Campbell e foi agredido no rosto por um soco.

O idoso voltou ao local da agressão com a família para procurar câmeras de vigilância, mas preferiu ligar para a polícia ao notar que Nicholas continuava no mesmo lugar. Os familiares do idoso chegaram a discutir Nicholas, mas o agressor preferiu fugir.

A polícia entrou em contato com os pais de Nicholas no último sábado (25) e, com a ajuda deles, conseguiu prender o homem de 25 anos.

Ao ser conduzido à delegacia do Condado de Santa Clara, Nicholas, bastante alterado, chegou a dar chutes em um dos policiais.