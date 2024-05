Reprodução Bilionário pretende levar submarino para local do Titanic após implosão do OceanGate





Larry Connor, um bilionário do estado de Ohio, nos Estados Unidos, está planejando levar um submarino até as profundezas do mar para encontrar pedaços do Titanic. O bilionário afirma que o planejamento é para provar que existe mais segurança agora após a implosão do OceanGate.

Larry mergulhará ao lado de Patrick Lahey, cofundador da Triton Submarines, por mais de 12.400 pés até o local do naufrágio em um submarino para duas pessoas.

"Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar vidas se você fizer isso da maneira certa", disse Larry ao Wall Street Journal.

O submarino projetado por Larry de US$ 20 milhões se chama Triton 4000/2 Abyssal Explorer, que, de acordo com o bilionário, pode realizar a viagem por diversas vezes sem sofrer danos. A dupla quer provar que a jornada por ser feita sem desastres e sem mortes.

Relembre a implosão do OceanGate



O submarino acabou implodindo a caminho de uma expedição turística para visitar os restos do titanic, no meio do Oceano Atlântico e a 3.800 metros abaixo da superfície.

A polêmica em relação à viagem aumentou pelo fato da empresa cobrar cerca de R$ 1,19 milhão para cada passageiro curtir a jornada. Ao todo, cinco pessoas estiveram no submarino para desbravar o submarino, que era controlado através de um joystick semelhante a um controle de videogame.

Na expedição morreram Stockton Rush, piloto do submarino, Shahzada Dawood, empresário paquistanês, Suleman Dawood, filho de Shahzada, Hamish Harding, explorador britânico, e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa.