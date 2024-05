Brandon Bell Tornado deixa ao menos 18 mortos nos EUA





O fim de semana foi de aflição e tensão para os estadunidenses após um tornado atingir novamente o país. Em uma das cenas assustadoras, um vídeo registra o momento em que um carro é atingido pelo tornado.



O motorista perdeu a direção do veículo com a força do vento enquanto assistia parte do estado de Missouri sendo destruído neste domingo (26).

Autoridades do país afirmam que ao menos 18 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram após o tornado atingir o centro dos Estados Unidos.

O presidente Joe Biden se solidarizou com as vítimas da tempestade e enviou uma mensagem de conforto aos familiares.

"Jill e eu estamos orando por aqueles que perderam tragicamente suas vidas como resultado de tornados devastadores que aconteceram no Texas, Arkansas e Oklahoma, demolindo comunidades inteiras e deixando rastros de destruição", disse o comunicado.

Veja o vídeo