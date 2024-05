Gregorio Borgia/Divulgação Carlo Acuti morreu no dia 12 de outubro de 2006





Os fiéis visitaram, no último domingo (26), o túmulo de Carlo Acutis, jovem que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, e acabou de ser considerado pelo Papa Francisco como o primeiro santo da geração millennial.



Carlo foi um adolescente católico. Ele morreu no dia 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida. O jovem tinha 15 anos e faleceu devido à leucemia. Ele ficou conhecido por evangelizar através da internet, se consagrando com o título de "padroeiro da internet" o entre os fiéis.

Em 10 de outubro de 2020, Acutis foi beatificado pelo Vaticano após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja. O caso aconteceu em 12 de outubro de 2010, com uma criança de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela teria se curado após tocar em uma relíquia de Acutis.

O novo milagre atribuído ao beato aconteceu com uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022. De acordo com o Vatican News, Valeria estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada após a mãe rezar na tumba de Acutis, localizada em Assis, na Itália.

O jovem beato nasceu em Londres, na Inglaterra, mas foi criado em Milão, na Itália. Católico, ainda criança virou devoto da Virgem Maria. A mãe de Carlo, Antonia Acutis, disse em entrevista à agência de notícias católica ACI: "Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística”.

O jovem juntou as paixões que nutria e criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado, visando conseguir evangelizar as pessoas. A ação lhe concedeu "padroeiro da internet