Academia de Arqueologia Tcheca de Ciências Os tesouros descobertos incluíam 2.150 moedas de prata





Uma mulher europeia desvendou um dos mistérios da atual década ao encontrar um tesouro enterrado durante a Idade Média.



O Instituto de Arqueologia Tcheca de Ciências explicou que o tesouro foi encontrado enquanto a mulher caminhava em Kutná Hora, cidade localizada na República Tcheca.

O tesouro consistia em mais de 2.150 moedas de prata, que foram cunhadas entre os anos de 1085 e 1107.

"Além de prata, (a moeda) também contém uma mistura de cobre, chumbo e metais residuais", explicou o Instituto em uma nota à imprensa.

Os historiadores estão trabalhando para processar as moedas, o que inclui subemetê-las a raio-X e determinar de que material elas são feitas.

Os especialistas acreditam que as moedas, que serão exibidas durante uma exposição com previsão de estreia em 2025, foram fabricadas em Praga, capital do país.