Reprodução Marido da deputada Francesca Donato, da Itália, foi encontrado morto em seu carro





Angelo Onorato, marido da deputada democrata-cristã Francesca Donato, da Itália, foi encontrado morto em seu carro com um cabo amarrado no pescoço.



A polícia já investiga o caso e indica que "todas as possibilidades estão abertas" para o caso. Dono de duas lojas de móveis, Angelo foi encontrado morto em uma Land Rover verde escuro, que estava estacionada na rua Ugo La Malfa, em Palermo.

As câmeras na rua não conseguiram flagrar o que ocorreu com o italiano, já que o carro estava estacionado em um "ponto cego" para as câmeras.

A deputada o procurou usando o sinal do GPS, após estranhar a demora do marido para chegar em casa para jantar.

A porta traseira do veículo estava aberta mesmo com Angelo sentado no banco do motorista. Um legista já está examinando os restos mortais.