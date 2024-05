Reprodução O polvo-de-anéis-azuis é o animal mais venenoso da terra





Um adolescente, identificado como Jacob Eggington, escapou por pouco da morte depois de ser mordido por um polvo-de-anéis-azuis em uma praia na Austrália.

O polvo é considerado o animal mais venenoso do planeta Terra, com capacidade de matar 26 adultos em questão de minutos.

O incidente ocorreu enquanto Jacob ajudava a sobrinha a coletar algumas conchas próximos à água em Shoalwater Beach.

Sem ter noção do perigo, Jacob acabou pegando uma concha que abrigava um polvo-de-anéis-azuis. Quando a tirou do bolso para mostrar para a sobrinha, rapidamente jogou no chão para que a criança não tivesse contato com o animal.

O polvo-de-anéis-azuis é um membro de um grupo de quatro espécies mais temidas encontradas nas águas quentes dos oceanos Índico e Pacífico.

Apesar do seu pequeno tamanho, com cerca de 10 a 15 cm de envergadura, o animal é altamente perigoso.

Seu veneno é uma neurotoxina incrivelmente potente, e tem uma das substâncias mais tóxicas encontradas na natureza. Essa toxina é produzida por bactéria simbiótica nas glândulas salivares do polvo.

Quando injetado, bloqueia os canais de sódio nas células nervosas, levando à paralisia em questão de minutos. Os efeitos podem causar falhas nos músculos respiratórios, levando à asfixia se não forem tratados de maneira imediata.